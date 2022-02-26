ВГТРК, Первый канал и "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Об этом говорится в заявлении вещателей, сообщает ТАСС.

"Первый канал, ВГТРК и радиодом "Останкино" объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022", которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус", - говорится в сегодняшнем сообщении вещателей.

ЕВС 25 февраля принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе "Евровидение-2022", который пройдет в этом году в Турине.-0-