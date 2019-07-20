Вика Цыганова едва не умерла, заразившись от попугая

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская певица Вика Цыганова рассказала, как балансировала на грани жизни и смерти, сообщает российсский телевизионный Пятый канал .

Несколько лет назад она заразилась от попугая орнитозом. Это заболевание характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки. Врачам чудом удалось спасти жизнь Цыгановой.

Это был не единственный случай, когда Цыганова испытала страх и едва не рассталась с жизнью. Вместе со своим мужем продюсером Вадимом Цыгановым звезда в 90-е годы давала концерты в Чечне, где обстановка была крайне опасной.-0-