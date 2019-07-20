Вика Цыганова едва не умерла, заразившись от попугая

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская певица Вика Цыганова рассказала, как балансировала на грани жизни и смерти, сообщает российсский телевизионный
Несколько лет назад она заразилась от попугая орнитозом. Это заболевание характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки. Врачам чудом удалось спасти жизнь Цыгановой.
Это был не единственный случай, когда Цыганова испытала страх и едва не рассталась с жизнью. Вместе со своим мужем продюсером Вадимом Цыгановым звезда в 90-е годы давала концерты в Чечне, где обстановка была крайне опасной.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.273 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.021 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.202 BYN
|3.22 BYN