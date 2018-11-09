Виновник стрельбы в Калифорнии служил в армии США в Афганистане

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек, устроивший бойню в баре города Таузанд-Окс в штате Калифорния, ранее служил в рядах вооруженных сил США в Афганистане. Об этом сообщила телекомпания CNN.
28-летний Иан Дэвид Лонг с августа 2008 по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты США. На протяжении семи месяцев он служил в подразделении морской пехоты в Афганистане пулеметчиком.
7 ноября вечером Лонг, вооруженный пистолетом "Глок-21", выстрелил в охранника у входа в бар Borderline Bar and Grill, а затем открыл беспорядочный огонь. В результате стрельбы 12 человек погибли, стрелявший покончил с собой.
Сообщается, что у Лонга были проблемы с психикой.-0-
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