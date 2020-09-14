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14 сентября 2020, 09:47

"Виртуальный" юбилей ООН. 5 фактов о предстоящей Генеральной ассамблее

Фото news.un.org
Фото news.un.org

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75-я Генеральная ассамблея ООН, которая официально откроется 15 сентября, пройдет в этом году в непривычном формате. Подробности сообщает Центр новостей ООН.

Вместо выступлений "живьем" - заранее записанные видеообращения

Большинство мировых лидеров в этом году не прилетит в Нью-Йорк. Главы государств заранее запишут свои видеопослания человечеству, которые в течение недели будут транслировать из штаб-квартиры ООН.

При этом за политиками сохраняется право лично выступить в зале Генеральной ассамблеи. По некоторым сообщениям, среди тех, кто собирается этим правом воспользоваться, - президент США Дональд Трамп. Общеполитические дебаты стартуют 22 сентября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш произнесет речь с трибуны Генассамблеи, но в зале - вместо многочисленных делегаций - будет присутствовать всего по одному представителю от каждой страны. В ООН также отмечают, что в штаб-квартире Организации на этот раз не состоятся сотни двусторонних встреч между политиками и дипломатами, которые всегда проходили на полях Генассамблеи.

75 лет ООН

Организация Объединенных Наций, основанная в 1945 году - после окончания Второй мировой войны, отмечает свой 75-летний юбилей. По этому случаю 21 сентября, за день до начала общеполитических дебатов, в штаб-квартире организуют встречу высокого уровня - также виртуальную. Главной ее темой станут многосторонние отношения.

Пять лет с момента принятия Целей устойчивого развития

Цели устойчивого развития - это 17 общечеловеческих целей, достижение которых позволит сделать мир лучше. Среди них - ликвидация нищеты и голода, обеспечение всеобщего доступа к качественному образованию и здравоохранению, переход на возобновляемые источники энергии.

Страны приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на Генассамблее ООН в 2015 году. Треть пути уже пройдена. Удалось ли за это время добиться успехов? Сможет ли международное сообщество достичь поставленных целей в ближайшие 10 лет? Эти вопросы обсудят в ходе предстоящей Генассамблеи.

Утрата биологического разнообразия

Более 1 млн видов животных и растений на планете находятся на грани исчезновения. 2 млрд га земли утратили плодородность. 50% коралловых рифов пострадали в результате деятельности человека.

Защиту биоразнообразия в этом году планировали обсудить на международном саммите в городе Куньмин в Китае. Однако из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на май 2021 года. А пока эта тема станет одной из главных на Генассамблее ООН.

25 лет Пекинской декларации по правам женщин

В этом году исполняется 25 лет с момента принятия Пекинской декларации и Платформы действий. Это одни из важнейших международных документов в сфере гендерного равенства.

Как отмечают в ООН, ни одна страна мира так и не смогла в полной мере реализовать принципы декларации и добиться равноправия. Так, например, лишь около 25% представителей власти и управленцев в мире - женщины.

Встреча высокого уровня, посвященная данным четверть века назад в Пекине обещаниям, пройдет 1 октября в рамках Генассамблеи.

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств - членов организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным темам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим проблемам принимаются простым большинством.

Генеральная ассамблея - единственный универсальный орган, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В 1946 году в состав Генассамблеи входило 51 государство, а сейчас их 193. В конце 1940-х годов ее повестка дня была посвящена главным образом проблемам деколонизации. За 75 лет Генеральная ассамблея значительно расширила круг обсуждаемых вопросов и теперь занимается также проблемами социального и экономического развития, борьбой с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИДом, защитой женщин, беженцев и мигрантов, инвалидов, коренных народов и детей, продвижением основных принципов демократии и борьбой с изменением климата.-0-

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