Вирус Нипах выявлен у 11 человек в индийском штате Керала

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симптомы смертельного вируса Нипах в индийском штате Керала выявлены у 11 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения индийского штата Вина Джордж, пишет индийская газета Livemint.

Министерство здравоохранения выявило 251 человека, контактировавшего с 12-летним мальчиком, который скончался от вирусной инфекции Нипах. "В больнице в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", - рассказала министр.

Она отметила, что из 251 контактировавшего с зараженным 54 человека входят в категорию повышенной группы риска: это врачи, а также родители и близкие родственники ребенка.

Группа медицинских экспертов обследовала дом и местность ребенка. Другая группа из отдела животноводства проинспектировала местность. Образцы крови и сыворотки двух коз, принадлежащих семье ребенка, будут проверены в Национальном институте болезней животных строгого режима в Бхопале. Область в радиусе трех километров от дома ребенка объявлена зоной карантина.

Как сообщают РИА Новости, вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания - в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.-0-