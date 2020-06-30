Вирусолог из Уханя предупредила о новых вспышках коронавирусов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследовательница из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружившая вирус SARS, предупредила о новых потенциальных вспышках коронавирусов. Об этом 30 июня пишет .Mirror

То, что обнаружили ученые на сегодняшний день, - лишь верхушка айсберга, считает Чжэнли. В новой статье сказано, что коронавирусы развиваются и будут легче передаваться от летучих мышей к людям. Последняя вспышка коронавируса в Ухане - это тревожный сигнал для всего мира.

На данный момент летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавирусов, в том числе пандемии COVID-19.

Ученой удалось обнаружить около 1,5 тыс. различных видов коронавирусов в организмах летучих мышей. При анализе 15 тыс. образцов слюны, крови и отходов животных в 10 процентах была найдена целая "вселенная коронавирусов", говорит Чжэнли.-0-