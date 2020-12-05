Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По словам Ши Чжэнли, летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям. "Новые виды коронавирусной инфекции, в том числе родственные коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами Китая. Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - заявила вирусолог.

Считается, что природным переносчиком коронавируса являются летучие мыши. По мнению Ши Чжэнли, весьма вероятно, что до того, как попасть к человеку, вирус передался промежуточному животному, возможно, панголину. Она считает, что вирус мог передаться от летучих мышей панголинам за пределами Китая. Кроме того, неизвестно, в течение какого времени вирус циркулировал среди животных или людей до того, как его обнаружили в 2019 году.

Точку зрения Ши Чжэнли разделяет вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс. По его мнению, SARS-CoV-2 мог оставаться в промежуточном носителе долгое время. Он также считает вполне вероятным, что первое заражение человека могло произойти не в городе Ухань и даже не в провинции Хубэй.-0-