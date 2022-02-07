Вирусолог предупредил, что эволюция COVID-19 не закончится омикрон-штаммом

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эволюция коронавируса не закончится на омикрон-штамме, вирус продолжит свое развитие, что может привести к появлению еще более заразного варианта. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта вирусолог Петр Чумаков, пишет газета "Известия".

"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. - Прим. "Известия"). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", - сказал Петр Чумаков в интервью радио Sputnik.

По словам вирусолога, COVID-19 в своей эволюции дошел до такой стадии развития, что "пробил" иммунитет у всех возрастных групп, в том числе детей. Таким образом, инфекция уже "приспособилась к людям".

"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", - объяснил член-корреспондент РАН.

Эксперт заметил: несмотря на эволюцию коронавируса, способы защиты от инфекции остаются прежними - прививка и ревакцинация каждые полгода.-0-