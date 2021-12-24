Вирусолог: распространение штамма омикрон может происходить лавинообразно

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заражений новым штаммом коронавирусной инфекции может расти по экспоненте, объяснили газете "Известия" вирусологи. По данным экспертов, точной статистики по распространению омикрона в России пока нет.

"Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно", - отметил профессор Сколковского института науки и технологий молекулярный биолог Георгий Базыкин.

Штамм коронавируса омикрон выявлен уже как минимум в 106 странах мира. В некоторых он стремительно распространяется, а в Великобритании и США признан доминирующим. В России, по данным на 21 декабря, зарегистрирован 41 случай заболевания омикроном. Однако 23 декабря изданию сообщили в Роспотребнадзоре, что обновления статистики пока не было.

"Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению омикрона в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Но я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует дельта с его высокой летальностью", - сказал эксперт.

Однако скорость распространения нового штамма может увеличиваться, подчеркнул вирусолог.-0-