Вице-премьер и спикер Верховной рады Украины заразились коронавирусом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявлен коронавирус. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков разместил аналогичное сообщение, информирует ТАСС.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь", - сообщил Дмитрий Разумков. Он призвал граждан соблюдать карантинные ограничения и пожелал всем здоровья.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально", - написал Алексей Резников.

Ранее в Украине коронавирус был выявлен среди высшего руководства страны, высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, COVID-19 заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы были поделены на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство страны в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.

Кабмин Украины сегодня решил заменить адаптивный карантин на общенациональный, установив ограничения по всей стране на оранжевом уровне. Кроме того, с 14 ноября минимум до 29 ноября в стране будет действовать так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье карантинные ограничения будут еще более жесткими.

Минздрав Украины сообщил 11 ноября, что за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом, за это время умер 191 пациент от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели 6802 человека.-0-