Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев. Ранее у него был диагностирован коронавирус, сообщает интернет-издание "Газета.uz".

Вице-премьер скончался на 56-м году жизни. По информации издания, Барноев проходил лечение сначала в столичной частной клинике Akfa Mediline, а в последнюю неделю, как сообщил источник в правительстве, политик лечился в Германии.

В конце июля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались бывший председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов и экс-замминистра финансов Еркин Турсунов, 22 августа - бывший исполняющий обязанности Бухарской области Карим Камалов. В начале сентября от двусторонней пневмонии скончались бывший хоким Миришкорского района Кашкадарьи Гайрат Бегалиев и его заместитель Мансур Рахмонов.-0-