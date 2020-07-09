Вице-президент Эквадора подал в отставку

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Эквадора Отто Соннехольснер подал в отставку, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что Соннехольснер выступил с телеобращением. По его словам, Эквадор сейчас нуждается в новых людях для решения проблем, вызванных ситуацией с COVID-19. Он не сказал, будет ли принимать участие во всеобщих выборах в 2021 году.

Согласно законодательству Эквадора, отставка вице-президента должна быть утверждена Национальной ассамблеей (парламентом) страны. После ее одобрения президент выдвинет трех кандидатов на пост своего заместителя. Тот, кто наберет больше голосов в парламенте, займет оставленный Соннехольснером пост.

37-летний Соннехольснер является специалистом по международной экономике. В декабре 2018 года он стал третьим вице-президентом с момента вступления Ленина Морено в должность главы государства.-0-