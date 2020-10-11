Вице-президент по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заразился коронавирусом

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест на коронавирус вице-президента по атомной энергетике, главы Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ирана Али Акбара Салехи дал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иранских источников.

В настоящий момент Салехи находится дома на карантине. Напомним, что еще 19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября власти столицы приняли решение закрыть рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи на фоне новой волны заболевания.

В последние дни в Иране возобновился рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и последние двенадцать дней превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. В настоящее время, по официальным данным Минздрава страны, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 500 тыс. человек. Максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 9 октября - 4392 человека. За прошедшие 24 часа в Иране умер 251 больной коронавирусом, а общее число летальных исходов достигло 28 544. Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 5 октября - 235 пациентов.-0-