Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент США Майк Пенс согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок, сообщают РИА Новости.

"С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов", - сказал Майк Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.

В США вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент Дональд Трамп намерен дать такое согласие в четверг, 27 августа, в заключительный день съезда республиканцев.-0-