Визит Томаса Баха в Японию перенесен

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, запланированный на май, отложен из-за продления режима чрезвычайной ситуации в стране, со ссылкой на информацию агентства Reuters сообщает БЕЛТА.

"В свете продления режима чрезвычайной ситуации на прошлой неделе и различных обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся, визит президента МОК Баха в Японию, намеченный на 17 и 18 мая, откладывается. Мы продолжим следить за ситуацией с COVID-19 в Японии и другими факторами и как можно скорее перенесем визит Томаса Баха на другие даты", - говорится в заявлении оргкомитета Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.