12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы России восьмого созыва, сообщает ТАСС.

Депутаты Госдумы восьмого созыва на своем первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова - 61 голос.

Кандидатура Володина была выдвинута фракцией "Единая Россия". Он занимал пост председателя и в Госдуме России седьмого созыва.

Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".

Также Госдума России избрала девять вице-спикеров, Александр Жуков и Иван Мельников избраны первыми зампредседателя.-0-