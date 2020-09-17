Вьетнам готовит эвакуацию более 500 тыс. человек из-за приближающегося шторма "Ноул"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Вьетнама готовятся к эвакуации более 500 тыс. человек из-за приближающегося тропического шторма "Ноул", который приобретет силу тайфуна со скоростью вихревых потоков до 120 м/с, сообщает вьетнамское издание VnExpress International.

По данным вьетнамской метеорологической службы, шторм "Ноул", сформировавшийся в море к западу от Филиппин, приближается к Парасельским островам. Ожидается, что в ближайшие сутки стихия достигнет побережья центральных провинций Вьетнама Куангбинь, Тхыатхьен-Хюэ, а также портового города Дананг.

Синоптики предупреждают: шторм в прибрежных районах может вызвать сильные дожди и наводнения, в горах - оползни.

Министерство национальной обороны страны мобилизовало военнослужащих Вьетнамской народной армии для борьбы с последствиями стихии. Власти центральных провинций готовятся к масштабной эвакуации жителей.

"Ноул" - пятый шторм, пришедший в этом году во Вьетнам. Предыдущий шторм "Хигос" обрушился в августе на прибрежные регионы страны. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в 2019 году из-за стихийных бедствий, таких как засуха, наводнения и оползни, во Вьетнаме погибли 133 человека, а ущерб составил около $302,6 млн. В первой половине 2020 года стихийные бедствия унесли 47 жизней.-0-