Вьетнам начнет в июле разливать вакцину "Спутник V"

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам начнет в июле разливать по ампулам и упаковывать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщила на пресс-брифинге в Ханое директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг, сообщает ТАСС.

"По информации министерства здравоохранения в ближайшее время будет заключен контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о розливе и упаковке во Вьетнаме до 5 млн доз вакцины в месяц", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства. Она также отметила, что рассматривается возможность передачи вьетнамской стороне технологии производства вакцины "Спутник V" для ее производства во Вьетнаме в объеме до 100 млн доз в год.

В последнее время Министерство здравоохранения вело активные переговоры с российской стороной о том, чтобы как можно скорее начать получать российскую вакцину для содействия кампании вакцинации населения. Минздрав поручил своим соответствующим подразделениям продолжить взаимодействие с российскими партнерами в области передачи технологий, с тем чтобы создать во Вьетнаме завод по производству вакцин большой мощности для обеспечения внутреннего рынка, а также их экспорта в будущем.

Кампания вакцинации против COVID-19 продолжается в стране с марта и к настоящему моменту охватила порядка 2,5 млн человек из 96-миллионного населения Вьетнама.

Согласно информации Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 14 232 инфицированных. Из них 10 936 человек заразились за время начавшейся в конце апреля четвертой волны COVID-19, которая охватила 42 из 63 провинций и городов центрального подчинения страны. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 72 человека. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остается 8401 заболевший.-0-