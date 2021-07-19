Вьетнам намерен до конца года завершить создание вакцины от коронавируса

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам намерен до конца текущего года завершить создание как минимум одной эффективной вакцины против коронавируса собственной разработки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Чан Ван Тхуан, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию радиостанции "Голос Вьетнама".

По его словам, межведомственная рабочая группа оказывает максимальную поддержку отечественным исследователям и производителям вакцин против коронавируса. В настоящий момент разработчики всецело сосредоточены на исследованиях и клинических испытаниях вакцин Nanocovax и Covivac - добившихся наибольшей степени готовности двух из четырех препаратов, разрабатываемых во Вьетнаме.

Как сообщили представители компании Nanogen, разработавшей вакцину Nanocovax, в ходе проходящей сейчас третьей фазы клинических испытаний препарата на людях 13 тыс. добровольцев получили первую прививку, а вторая будет им сделана до конца августа.

Вакцина Covivac, созданная Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов города Нячанга, прошла первую фазу испытаний на людях. Вторая фаза исследований начнется ближайшее время.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что республика должна начать серийное производство собственной вакцины против коронавируса не позднее июня 2022 года. Он подчеркнул, страна должна стремиться к самостоятельному обеспечению вакцинами с тем, чтобы успешно реализовать стратегию вакцинации местного населения.

До появления отечественных вакцин Вьетнам будет закупать препараты иностранного производства. По информации Минздрава республики, до конца текущего года страна получит в общей сложности около 150 млн доз препаратов зарубежных производителей. Договоренности о коммерческих поставках во Вьетнам достигнуты с производителями британско-шведской вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V", а также американских Pfizer и Moderna.-0-