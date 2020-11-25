Вьетнам не исключает повторной вспышки коронавируса в стране

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг предупредил о риске повторной вспышки COVID-19 в стране. Информацию об этом он озвучил на общереспубликанском совещании по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Нгуен Тхань Лонг отметил, что риск повторного распространения COVID-19 достаточно велик, несмотря на то, что на протяжении 83 дней в стране не были зарегистрированы новые случаи заболевания. "Количество случаев заражения COVID-19 в странах по всему миру продолжает расти, поэтому существует весьма серьезный риск завоза этой инфекции и в нашу страну", - сказал он.

По мнению министра, необходимо повысить эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе за счет ужесточения контроля за всеми въезжающими во Вьетнам из-за рубежа. Нгуен Тхань Лонг обратил внимание на то, что особенно опасным источником возможного распространения инфекции остается нелегальная трансграничная миграция. Только с начала этого года во Вьетнам, согласно официальным данным, нелегально проникли более 20 тыс. мигрантов из соседних стран.

По данным на 25 ноября, общее число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания во Вьетнаме составило 1316. За минувший период 1153 человек вылечились, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 128 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся порядка 15,7 тыс. человек.-0-