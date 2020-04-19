Вьетнам не признал решение Китая по островам Сиша и Наньша в Восточном море

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам выразил протест Китаю. Причиной стало заявление страны о формировании двух островных уездов на Парасельских островах (Сиша) и архипелаге Спратли (Наньша) в Восточном море. Об этом заявила 19 апреля директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Ханг, сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, она отметила, что Вьетнам считает, что эти решения не имеют законной силы и противоречат духу добрососедства. Представитель внешнеполитического ведомства Вьетнама считает, что действия Китая способствуют осложнению обстановки в Восточном море, в регионе и в мире.

18 апреля власти КНР объявили о создании территориальных округов Наньша и Сиша, которые административно станут подчиняться муниципалитету города Саньша на острове Хайнань. Ле Тхи Тху Ханг напомнила, что Ханой "имеет достаточно исторических и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет" над островами. По этой причине Вьетнам требует от Китая уважать суверенитет СРВ, немедленно отменить эти решения и не допускать подобных шагов в будущем.

Спор между Ханоем и Пекином о принадлежности Парасельских островов и архипелага Спратли, которые и Вьетнам, и Китай считают своими, идет много лет. Частичные или полные претензии на эти территории также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. На шельфе островов, по экспертным оценкам, сосредоточены большие запасы нефти и минералов. Их разработку пытается начать каждый из претендующих на эти территории.-0-