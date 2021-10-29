Вьетнам планирует с ноября частично отменить карантин для туристов

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29 октября 2021, 00:59

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Вьетнама планируют разрешить иностранным туристам въезд в несколько регионов страны без карантина. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок. Согласно предложению Министерства культуры, спорта и туризма, иностранцы смогут сдать тест на коронавирус по прибытии. Освобождение от карантина сроком на семь дней будет получено при отрицательном результате. На седьмой день требуется повторное тестирование.

Во время нахождения на территории страны туристы не будут покидать места своего назначения, воздержатся от лишних контактов с другими туристическими группами. После второго тестирования разрешено посещение открытых для туристов мест. Всего в рамках данного тестового проекта допускается пребывание на территории республики сроком до 90 дней.

Помимо отрицательного теста на коронавирус, сделанного не менее, чем за 72 ч до пересечения границы, каждый турист должен иметь либо сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, либо документ о выздоровлении от коронавируса в течение 12 мес. до въезда.-0-

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