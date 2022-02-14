Вьетнам с 15 февраля отменяет ковид-ограничения на международные авиарейсы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам с 15 февраля отменяет ковид-ограничения на международные пассажирские авиарейсы, сообщает Reuters со ссылкой на государственную газету Tuoi Tre.

"Вьетнам снимет ограничения на международные рейсы с 15 февраля. Частота полетов будет восстановлена до допандемического уровня", - сказал заместитель директора Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Сона.

Вьетнам уже начал постепенное возобновление международных рейсов с 15 рынками с начала этого года, одновременно смягчая карантинные требования, и теперь вакцинированным пассажирам требуется всего три дня самоизоляции.

Страна ввела жесткий пограничный контроль в начале пандемии, чтобы не допустить распространения COVID-19, но это нанесло удар по ее растущему туристическому сектору, на долю которого приходилось около 10% валового внутреннего продукта.

С начала пандемии во Вьетнаме зарегистрировано почти 2,5 млн случаев заболевания COVID-19 и около 39 тыс. смертей. По официальным данным, почти 98% из 98 млн жителей получили как минимум две дозы вакцины.-0-