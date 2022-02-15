Вьетнам снял коронавирусные ограничения на международные перелеты

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ханой официально снял ограничения на международные перелеты, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама.

В ведомстве уточнили, что пассажиры должны соблюдать карантинные требования, утвержденные местными властями.

С начала января правительство Вьетнама разрешило возобновить регулярные коммерческие рейсы по нескольким международным направлениям, в том числе в Таиланд, Камбоджу, США и Сингапур.

Как сообщалось ранее, Вьетнам закрыл границы и приостановил все международные авиарейсы из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.-0-