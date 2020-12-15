Владельцы баров и ресторанов провели в Париже митинг с требованием возобновить работу

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы и сотрудники баров и ресторанов вечером 14 декабря провели в Париже акцию протеста, призывая власти разрешить им возобновить работу, сообщает Международное французское радио RFI.

Митинг был организован по инициативе крупнейшего профсоюза сотрудников ресторанного и гостиничного бизнесов Umih. Он проходил на площади возле Дворца Инвалидов. В мероприятии принимали участие около 2 тыс. человек из разных регионов страны.

Согласно ранее представленному французским правительством плану, рестораны смогут вновь принимать посетителей не раньше 20 января. Между тем 14 декабря министр экономики Франции Брюно Ле Мэр отметил, что уверенности в том, что с 20 января рестораны вновь смогут работать, нет. "Я не могу сказать вам с уверенностью, что мы вновь откроем бары и рестораны 20 января. Это было бы нечестно с моей стороны. Мне кажется, с первого дня этого кризиса я стремился говорить только правду, и я продолжаю придерживаться этой позиции", - заявил министр.

После весеннего локдауна рестораны возобновили работу на несколько месяцев при условии строжайшего соблюдения требований санитарной безопасности, но с введением повторных карантинных мер им вновь пришлось закрыться и работать, продавая блюда навынос. Представители сферы прогнозируют катастрофические экономические последствия. По оценкам Umih, к концу 2020 года в стране могут закрыться две трети ресторанов.-0-