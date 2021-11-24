Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси и ЕС

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС, сообщили в БЕЛТА в пресс-службе Президента России.

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

В этом контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.

Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации.-0-