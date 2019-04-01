1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины в первом туре, которые прошли 31 марта. После обработки более 30% бюллетеней за известного артиста, по предварительным данным на утро 1 апреля, отдали голоса 30,23% избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия, сообщает Укринформ.

Действующий президент Петр Порошенко набрал 16,64% и занимает второе место, за Юлию Тимошенко отдали свои голоса - 13,29%, Юрия Бойко поддержали 11,47% избирателей, Анатолия Гриценко - 7,07%, Игоря Смешко - 5,95%, Олега Ляшко - 5,13%.

В бюллетене для голосования в выборах президента Украины были фамилии 39 кандидатов.

По данным Центризбиркома Украины на утро 1 апреля, после обработки данных всех 199 окружных комиссий, итоговая явка на президентских выборах в Украине составила 63,52%.

После обработки всех данных во второй тур голосования выйдут два кандидата. По оценкам экспертов, наиболее высокие шансы у Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.-0-