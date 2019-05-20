Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал Владимир Зеленский. Он также отметил, что в своей жизни пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. "Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - подчеркнул глава государства.