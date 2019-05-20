20 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония принесения присяги украинскому народу прошла сегодня на заседании Верховной рады.
Текст присяги Владимир Зеленский зачитал, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.
После этого председательствующий на заседании председатель Верховной рады Андрей Парубий пригласил Владимира Зеленского занять официальное место президента Украины в Верховной раде.
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук вручила Владимиру Зеленскому удостоверение президента Украины, а председатель Конституционного суда Наталья Шаптала - знак президента, булаву и гербовую печать.-0-
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