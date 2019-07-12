Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации топ-чиновников Украины

12 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, такая информация размещена на сайте парламента.
Согласно сравнительной таблице к законопроекту предлагается распространить запрет на занятие должностей на лиц, занимающих должности в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не уволенных в этот период по собственному желанию.
Автором законопроекта выступил сам Владимир Зеленский и 11 июля предложил ввести люстрацию для президента Украины, народных депутатов, председателя ВР, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководства оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.-0-
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