Власть в Армении должна быть передана правительству национального согласия - Саркисян

Новости темы "Военный конфликт в Нагорном Карабахе"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с кризисной ситуацией в Армении власть должна перейти к правительству национального согласия. Об этом в понедельник заявил президент страны Армен Саркисян в ходе своего обращения к народу, сообщает ТАСС.
"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - подчеркнул Саркисян.-0-