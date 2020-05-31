Власти 25 крупных городов США ввели комендантский час

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час введен уже по меньшей мере в 25 крупных городах США из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Ограничение на передвижение населения в ночное время суток введено в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (Огайо), Портленд и Юджин (Орегон), Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.-0-

Впервые после Второй мировой войны Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию Соответствующее заявление сделал на транслировавшемся телекомпанией CNN брифинге глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.