Власти Афганистана начали освобождать последних заключенных талибов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последних 400 сторонников радикального движения "Талибан", сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный совет безопасности Афганистана.

"Власти Афганистана вчера освободили 80 талибов из 400, которых Лойя-джирга (чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана) решило отпустить, чтобы ускорить достижение прямых (межафганских) переговоров и всеобщего перемирия", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников "Талибана" из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. До сих пор афганские власти отказывались выпускать эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

Как сообщил афганский телеканал 1TV, межафганские переговоры начнутся 16 августа в Дохе. По его информации, делегация афганского правительства направится в Доху 12 августа. По соглашению, подписанному талибами с США 29 февраля, переговоры должны были начаться еще в марте, однако движение поставило условие предварительного освобождения всех своих членов.-0-