Власти Албании объявили режим ЧП после землетрясения

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Албании Эди Рама объявил режим чрезвычайного положения в Тиране и Дурресе после разрушительного землетрясения 26 ноября, сообщает албанская телерадиокомпания Radio Televizioni Shqiptar.

По последним данным, в результате подземных толчков погибли 26 человек, более 600 пострадали. В знак траура в государственных учреждениях страны сегодня приспущены национальные флаги.

Правительство Албании учредило фонд для сбора пожертвований пострадавшим от землетрясения. Свою помощь в ликвидации последствий катастрофы предложили многие европейские страны.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Наибольший ущерб нанесен столице Албании Тиране и городу Дуррес.-0-