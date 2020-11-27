Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Аргентины начали расследование по поводу обстоятельств смерти бывшего футболиста национальной сборной Диего Марадоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медперсонала, которые должны были следить за здоровьем бывшего футболиста. В частности, у прокуратуры возникли подозрения по поводу показаний медсестры Хиселы, которая заступила на дежурство утром в день смерти Марадоны. Женщина не разбудила пациента утром, хотя должна была дать ему одно из прописанных лекарств. Вместо этого медсестра дождалась появления психолога и психиатра, которые пришли к бывшему футболисту около 11.00, и только после этого вошла к нему в комнату.

26 ноября адвокат аргентинца Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к аргентинцу больше 30 минут, и назвал это "преступным идиотизмом". По его словам, в отчете, который составила прокуратура, также говорится, что в течение 12 часов футболист находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием. Юрист добавил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений, что медицинская помощь не была ему предоставлена своевременно и должным образом.

В свою очередь бывший лечащий врач Альфредо Кахе высказал мнение, что Диего Марадона был слишком поспешно выписан из больницы, где 3 ноября перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Он считает, что рядом с футболистом должен был постоянно находиться врач, а сердечно-сосудистое обследование полностью не было проведено.

Диего Марадона умер в 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным, это произошло из-за острой сердечной недостаточности. После завтрака бывший футболист сказал, что "чувствует себя плохо", и ушел в свою комнату. На дом была вызвана скорая помощь, однако когда врачи прибыли на место, у Марадоны уже остановилось сердце.-0-

Марадона похоронен рядом с родителями возле Буэнос-Айреса