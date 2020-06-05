Власти австралийского штата обратились в суд с требованием запретить акции протеста

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии 6 июня порядка 10 тыс. человек готовятся выйти на акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс уже обратились в Верховный суд с иском о запрете демонстраций, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

По словам премьер-министра штата Глэдис Береджиклян, проведение акции незаконно. В частности, она заявила, что государство не намерено разрешать тысячам людей "вопиюще пренебрегать предписаниями об охране здоровья" в условиях распространения коронавируса.

Премьер-министр также отметила, что выражать свои взгляды и доносить их до общества необходимо ответственным и безопасным способом, не нарушая законы.

"По состоянию на это утро число потенциальных протестующих возросло до 10 тыс. человек. Сам организатор акции признал, что не может гарантировать соблюдения протестующими социального дистанцирования", - сказал комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер. Он добавил, что единственный законный способ остановить протест - это решение Верховного суда

"Вместо того, чтобы использовать оружие, как в США, они используют законы, чтобы остановить нас", - заявил в свою очередь секретарь Ассоциации социальной справедливости коренных народов Австралии Рауль Басси, который является одним из организаторов субботней акции протеста. "Мы представим наше дело сегодня днем (в суде) и посмотрим, что произойдет", - отметил Рауль Басси.

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании почти девять минут душил его коленом. Эта трагедия вызвала волну протестов не только в Соединенных Штатах, и в ряде других стран, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и др.-0-