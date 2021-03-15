Власти Австрии заявили о начале третьей волны COVID-19 в стране

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил о начале третьей волны коронавируса в стране, сообщает телекомпания PULS 24.

"Я наблюдаю начало третьей волны в Австрии", - сказал Рудольф Аншобер, добавив, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения осенней ситуации, когда происходило массовое распространение инфекции.

По его мнению, одна из мер по предотвращению - проведение тестирования на коронавирус для жителей при выезде из регионов, которые особенно сильно затронуты пандемией.

Вирусолог Норберт Новотны опасается, что тенденция увеличения числа зараженных коронавирусом в Австрии сохранится в ближайшее время.

По данным ТАСС, в Австрии в марте в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к 3 тыс. В феврале этот показатель держался у отметки в 2 тыс. случаев. С 8 февраля австрийские власти в рамках ослабления жесткого карантина открыли школы, объекты сферы торговли, музеи, предприятия сферы услуг с условием обязательного ношения масок. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания в настоящее время остаются в силе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австрии выявлено 493 568 случаев заражения коронавирусом, умерли 8873 человека.-0-