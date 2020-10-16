Власти Бельгии на месяц закроют кафе и рестораны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бельгии приняли решение с 19 октября закрыть все кафе и рестораны в стране в связи с ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала RTBF, где транслировалось заявление министра по вопросам мобильности Жоржа Гилкине после заседания правительства.

В начале октября Бельгия ужесточила меры по борьбе с пандемией. Были закрыты кафе и бары, но только в Брюсселе. Тогда власти сократили разрешенные "близкие контакты" с пяти до трех человек. Под этим понимается взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 метра без маски. Дома гражданам страны разрешено принимать не более четырех человек.-0-