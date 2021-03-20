20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Берлина привлекут до 1,8 тыс. полицейских для обеспечения безопасности на демонстрациях против проводимой правительством ФРГ политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы немецкой столицы.

Помощь берлинским коллегам окажут полицейские из других земель Германии, а также федеральная полиция. По имеющейся информации, одна из протестных акций под названием "Мир. Свобода. Суверенитет" пройдет сегодня в правительственном квартале в центре столицы на улице Унтер ден Линден. Еще одна состоится у Бранденбургских ворот. По данным прессы, в этих маршах ожидается участие представителей ультраправых движений. Ответные акции намерены провести левацкие группировки. Кроме того, на площади Александерплац пройдет демонстрация против ковидных ограничений.

Для журналистов будут созданы специальные охраняемые пункты, в которые можно прийти в случае опасности.-0-