Власти Берлина запретили демонстрацию против COVID-ограничений

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Берлина сегодня запретили предстоящую демонстрацию против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В заявлении властей говорится, что участники прежних аналогичных акций осознанно не соблюдали установленные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Также в документе отмечается, что заявленное организаторами число участников не позволит соблюдать действующие предписания властей.

У властей был выбор между правом на свободу собраний и правом на жизнь и физическую неприкосновенность, объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель.

Организатором демонстрации, планировавшейся на 29 августа, выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта. По данным полиции, на мероприятии ожидалось 17 тыс. человек.

В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция в Берлине 1 августа собрала несколько тысяч человек. Почти все митингующие были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования.-0-