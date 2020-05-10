Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом сказал премьер-министр страны Андрей Бабиш в передаче пражского телеканала CNN Prima News, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой (в нижнюю палату национального парламента) о продлении режима", - отметил премьер.

Андрей Бабиш рассказал, что заседание кабмина, посвященное этому вопросу, состоится 11 мая. Власти в случае ухудшения в стране эпидемиологической ситуации смогут оперативно вводить социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом. Он, как ожидается, значительно усилит компетенции национального Министерства здравоохранения до конца текущего года.

Главу правительства поддержал первый вице-премьер, глава МВД и председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом Ян Гамачек. "Режим чрезвычайной ситуации, как думаю, может быть отменен 17 мая", - сказал он.

Ян Гамачек также отметил, что власти обсуждают возможность разрешить жителям страны не носить медицинские маски на открытых пространствах. Обязанность предохранять органы дыхания от коронавируса сохранится только в общественных помещениях, например, в магазинах, а также в общественном транспорте.

В Чехии, население которой составляет около 10,6 млн граждан, девятый день подряд медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. В стране с начала марта зафиксировано 8 095 случаев заражения коронавирусом. Умерли 276 инфицированных, выздоровели 4 447. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли.-0-