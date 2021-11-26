Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 26 ноября 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Лодка потерпела крушение у берегов Доминиканы В мире
00:29 Власти Чехии вводят режим ЧС на месяц из-за ситуации с COVID-19 В мире
25.11.21
25.11.21 23:46 ВОЗ заявила, что вакцина спасла жизни почти 470 тыс. людей старше 60 в 33 странах Европы В мире
25.11.21 23:23 Московский "Локомотив" потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы Спорт
25.11.21 22:50 ФОТОФАКТ: Часть беженцев из Национального аэропорта Минск️ вылетела в Багдад Общество
25.11.21 22:27 Президент Чехии заразился коронавирусом В мире
25.11.21 21:57 Политолог: польская элита готова прогнуться под любой каприз Запада Общество
25.11.21 21:55 В Парагвае разбился вертолет ВВС В мире
25.11.21 21:51 Белорусское радио в первый день Адвента проведет трансляцию богослужения из костела в Минске Регионы
25.11.21 21:46 Манойло: для западной "демократии" независимая Беларусь как кость в горле Общество
25.11.21 21:43 Ботанический сад закроет осенний сезон подарками и квест-охотой Регионы
25.11.21 21:38 Белорусские баскетболисты победили турок на старте квалификации чемпионата мира Спорт
25.11.21 21:36 Вудкрофт о матче с "Металлургом": лишь продолжая работать, можно добиться уверенности в своих силах Спорт
25.11.21 21:33 Ребенок пострадал в ДТП на пр.Пушкина в Минске Происшествия
25.11.21 21:31 Политолог: в 2020 году Беларусь стала местом испытания лучших практик организации госпереворотов Общество
25.11.21 21:20 Политолог: Беларусь должна подготовиться к попыткам Запада дискредитировать референдум по Конституции Общество
25.11.21 21:17 Баскетболистки "Горизонта" победили "Горжов" в Еврокубке Спорт
25.11.21 21:14 Озеро Снуды в Браславском районе зарыбили щукой: выпущено 11 тыс. особей Регионы
25.11.21 21:03 Минск в ожидании снега: 14 лыжных трасс, катки и горки планируют обустроить к началу сезона Регионы
25.11.21 20:47 Гигин: одна из причин кризиса с беженцами - отношения Польши и ЕС Общество
25.11.21 20:38 Ученые выяснили механизм работы белка, подавляющего болезнь Альцгеймера В мире
25.11.21 20:27 Консул Ирака: сейчас есть тысяча человек, которые добровольно возвращаются Общество
25.11.21 20:22 Более 20 команд соберет областной фестиваль КВН в Солигорске 26 ноября Регионы
25.11.21 20:12 Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну Президент
25.11.21 20:07 Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU Спорт
25.11.21 20:01 Спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приостановлена В мире
25.11.21 19:55 Форум ученых стран СНГ пройдет в 2022 году в Бишкеке Общество
25.11.21 19:45 Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ Спорт
25.11.21 19:26 Фильм "Авантюры Прантиша Вырвича" выйдет в прокат с 1 декабря Афиша
25.11.21 19:19 Чехия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В мире
Все новости
Все новости
В мире
26 ноября 2021, 00:29

Власти Чехии вводят режим ЧС на месяц из-за ситуации с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Президент Чехии заразился коронавирусом
Чехия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом вводит на месяц режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает "МИР24".

"В Чехии из-за усиливающейся эпидемии ковида вновь будет действовать режим ЧС. Правительство приняло решение ввести его в полночь с четверга на пятницу. Он будет действовать 30 дней", – потвердил информацию и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. По его словам, палата депутатов проинформирована о решении кабинета министров."Ситуация с ковидом в республике плохая. Мы приняли меры, которые в данный ситуации необходимы", – подчеркнул и.о. премьера.

По словам Бабиша, власти Чехии серьезно рассматривают возможность введения обязательной вакцинации некоторых категорий населения.

"Мы уверены, что нужно ввести обязательную вакцинацию для сотрудников системы здравоохранения, социальных служб, военнослужащих и полицейских, а также для граждан старше 60 лет", – сказал политик, уточнив, что эта мера может быть введена с 1 февраля 2022 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Чехия
Новости рубрики В мире
Фото из архива AFP Лодка потерпела крушение у берегов Доминиканы
Фото из архива ВОЗ заявила, что вакцина спасла жизни почти 470 тыс. людей старше 60 в 33 странах Европы
Фото AFP Президент Чехии заразился коронавирусом
В Парагвае разбился вертолет ВВС
Фото из архива Ученые выяснили механизм работы белка, подавляющего болезнь Альцгеймера
Фото из архива Спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приостановлена
Главное
Во время заседания Лукашенко: работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую
"Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции
Головченко: назрела необходимость подготовки договора о сотрудничестве между ШОС и ОДКБ
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Черная пятница начинается СЕГОДНЯ! Лучший момент для инвестиций настал!
Топ-новости
"Посмешище полное". Лукашенко рассказал о новом плане беглых по дестабилизации страны
Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну
Швед: в действиях политиков отдельных государств нацизм приобрел второе дыхание
Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России
Гигин: одна из причин кризиса с беженцами - отношения Польши и ЕС
Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев
Американский режиссер Лопатенок: против Беларуси ведется хорошо организованная и проплаченная информвойна
Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции
КОММЕНТАРИЙ: Что чрезмерно, то не здорово. Что сегодня не так в Польском Королевстве
Вольфович: международная архитектура безопасности рушится на глазах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1674 пациента с COVID-19, выписаны 2252
ФОТОФАКТ: Японский актер и режиссер Тэцуро Симагути провел мастер-класс в Минске
Украинский политолог: Запад расплачивается за свои действия на Ближнем Востоке
Huawei на #GBCregions о перспективах развития "зеленой" энергетики в Беларуси
КОММЕНТАРИЙ: Развитие - необходимость или неизбежность?
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.