Власти Чехии вводят режим ЧС на месяц из-за ситуации с COVID-19

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом вводит на месяц режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает "МИР24".

"В Чехии из-за усиливающейся эпидемии ковида вновь будет действовать режим ЧС. Правительство приняло решение ввести его в полночь с четверга на пятницу. Он будет действовать 30 дней", – потвердил информацию и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. По его словам, палата депутатов проинформирована о решении кабинета министров."Ситуация с ковидом в республике плохая. Мы приняли меры, которые в данный ситуации необходимы", – подчеркнул и.о. премьера.

По словам Бабиша, власти Чехии серьезно рассматривают возможность введения обязательной вакцинации некоторых категорий населения.

"Мы уверены, что нужно ввести обязательную вакцинацию для сотрудников системы здравоохранения, социальных служб, военнослужащих и полицейских, а также для граждан старше 60 лет", – сказал политик, уточнив, что эта мера может быть введена с 1 февраля 2022 года.-0-