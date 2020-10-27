Власти Чехии запретили гражданам свободное перемещение в ночное время

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешское правительство с 28 октября вводит запрет на передвижение граждан с 21:00 по 05:00 по местному времени в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Чехии Романа Прымулы.

"Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта, - отметил министр. - Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября до 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии".-0-