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27 апреля 2021, 00:44

Власти Чили продлили закрытие границ на 30 дней

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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чили оставляют границы страны закрытыми еще на 30 дней из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на некоторые положительные сигналы, такие как снижение числа случаев заражения и небольшое снижение показателей занятости больничных мест акрытие границ будет продлено.

1 апреля власти Чили объявили, что с 5 апреля до конца месяца иностранцам будет запрещено въезжать в страну. Граждане республики и резиденты могут выезжать из Чили только в неотложных ситуациях и должны получать для этого разрешение.

С февраля в Чили наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. 25 марта власти объявили о введении строгого карантина на территории всего столичного округа. К настоящему моменту в стране выявлено более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 25 975 человек.-0-

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