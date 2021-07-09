Власти Чили смягчат карантинные ограничения для привившихся

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чили решили смягчить карантинные меры для жителей, завершивших процесс вакцинации. Об этом сообщил президент страны Себастьян Пиньера, представляя план смягчения введенных из-за коронавируса ограничений с 15 июля, сообщает ТАСС.

"В чем заключаются основные изменения? Больше свободы получат лица, которые полностью вакцинированы, потому что они представляют меньшую угрозу", - сказал глава государства во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

В районах, где сохраняются ограничения, но не действует строгий карантин, жители, получившие сертификат о прохождении полной вакцинации, смогут посещать спортзалы и рестораны. Для непривившихся чилийцев будут открыты только веранды и спортивные площадки под открытым небом. Владельцы кинотеатров, музеев, организаторы массовых мероприятий смогут впускать больше людей, если все посетители будут с сертификатами. Кроме того, привившимся разрешено собираться в большем количестве в гостях.

Пиньера также объявил, что с 15 июля все школы снова смогут открыться для учащихся вне зависимости от того, какие карантинные меры действуют в регионе. В то же время в стране сохранится комендантский час с 22.00 до 05.00, который будет сокращен до пяти часов только в тех районах, где наблюдается низкая заболеваемость и достигнута высокая доля вакцинированных. Границы Чили остаются закрытыми.

В Чили двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты уже 11 млн человек. Всего в Чили живут 18,95 млн человек. Для иммунизации населения в стране используют препараты американской компании Pfizer, китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.-0-