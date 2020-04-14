Власти Дании заявили о готовности отменить больше ограничений, чем предполагалось

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания начинает постепенный переход от карантинного режима к обычной жизни. Благодаря "положительному развитию ситуации" первый шаг станет более широким, чем предполагалось изначально, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Метте Фредериксен.

"Оценка положения органами здравоохранения такова, что сегодня мы можем открыться чуточку побольше. Можно немного расширить первую фазу. Естественно, делаться это будет со всей ответственностью и осторожностью", - сказала глава кабинета министров.

Она подчеркнула, что не исключает необходимости "отступить немного назад", то есть вновь ввести ограничения, если число заразившихся снова начнет расти. "Наш критерий состоит в том, что это должно быть обоснованно с точки зрения медицины. Дальше в фокусе внимания будут находиться экономика и рабочие места", - пояснила Фредериксен.

Как сообщалось, в Дании с 15 апреля возобновят работу детские сады и школы. В стране начал работать общественный транспорт.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Дании составляет 6496, число летальных исходов - 299. В связи с пандемией правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более десяти человек. Власти также закрыли все учебные заведения.-0-