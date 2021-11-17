Власти Дели приостановили работу шести угольных ТЭС из-за загрязнения воздуха

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, продлили ограничения до 21 ноября, которое было введено 13 ноября, из-за ухудшения состояния воздуха в столице и увеличения количества обращений жителей с серьезными жалобами в медучреждения, сообщает телеканал NDTV.

Как сообщает ТАСС, только пять из 11 тепловых электростанций в Дели продолжат работу. Также приказано до 21 ноября остановить въезд в Нью-Дели грузовиков, за исключением машин с товарами первой необходимости. Бензиновые и дизельные автомобили старше 15 и 10 лет соответственно не будут допущены к поездкам в городе. Автомобили, на которые нет действующего сертификата о контроле за выбросами, будут эвакуироваться на штрафстоянку.

Все школы и колледжи в Дели и близлежащих городах останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Комиссия также рекомендовала соседним штатам Харьяна, Раджастхан и Уттар-Прадеш отправить на удаленную работу как минимум 50% сотрудников госучреждений до 21 ноября, с таким же обращением она обратилась к частным компаниям.

В Нью-Дели и пригородах Гургаон, Ноида и Газиабад с 5 ноября фиксируют резкое ухудшение воздуха. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения. По данным Центрального совета по борьбе с загрязнением, на утро среды индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели составил 403. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. От 151 до 200 воздух считается умеренно загрязненным, в промежутке от 201 до 300 - сильно загрязненным, а от 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Главные причины смога над городом - массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая, осенняя безветренная погода, из-за которой расположенный в низине город не вентилируется, большое количество автотранспорта. Ежегодно осень в Нью-Дели отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.-0-