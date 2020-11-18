Власти ДР Конго объявили об окончании вспышки лихорадки Эбола

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго объявил об окончании вспышки лихорадки Эбола на западе страны, в результате которой заразились 130 человек, 55 погибли, сообщает Reuters .

"Сердечное спасибо всем, кто без устали отслеживал случаи заболевания, лечил и вакцинировал людей часто в удаленных общинах, спрятанных в густых тропических лесах", - отметила в своем Twitter директор Регионального бюро ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

11-я вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго возникла в июне этого года. С мая по июль 2018-го был зафиксирован девятый очаг лихорадки Эбола в ДРК, тогда скончались 33 зараженных. Впервые вирус Эбола был обнаружен в стране в 1976 году.

Вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первые симптомы болезни - внезапная лихорадка, мышечные и головная боли, боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.-0-