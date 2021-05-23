Власти ДР Конго сообщили, что при извержении вулкана погибли 13 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек погибли за сутки на востоке Демократической Республики Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго, вблизи которого расположен крупный город Гома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Politico.

Девять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации жителей районов, которым угрожали потоки вулканической лавы. Еще четверо погибших - заключенные, попытавшиеся во время извержения вулкана бежать из центральной тюрьмы Гомы. Ранее в воскресенье военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима объявил о пяти погибших во время ДТП.

Губернатор также сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером в субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром в воскресенье извержение прекратилось. Город Гома, население которого превышает 1,5 млн человек, не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 м от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.-0-

Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго