Власти Эстонии c 15 июля разрешат мероприятия с участием до 2 тыс. человек

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эстонии с 15 июля смягчат требования к проведению публичных мероприятий, отменив ограничения, введенные в связи с коронавирусом, сообщает телерадиокомпания ERR.

На мероприятия на открытом воздухе, которые сейчас могут посещать до 1 тыс. человек, с середины июля будет разрешено собирать до 2 тыс. участников. В публичных мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 1,5 тыс. человек.

Правительство отмечает, что организаторы таких мероприятий каждый раз должны будут консультироваться с департаментом здоровья. "Мы должны считаться с тем, что вирус никуда не делся. Важно сохранить успех, достигнутый Эстонией в предотвращении масштабной эпидемии в стране во время первой волны пандемии", - сказал премьер-министр страны Юри Ратас.

По данным на 9 июля, в Эстонии с начала эпидемии коронавируса заразились 2011 человек, умерли 69, лечатся 28 пациентов. В последние двое суток в стране увеличивается ежедневный прирост заразившихся - по 8 случаев, тогда как с середины июня он составлял 1-2 случая.-0-