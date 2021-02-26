Власти Эстонии назвали ситуацию с COVID-19 в стране критической

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Департамента здоровья Юллар Ланно заявил, что ситуации с коронавирусом в стране критическая, сообщает газета Postimees.

"Ситуация крайне критическая. Сегодня было 1204 положительных теста на коронавирус. Печально, что доля положительных тестов среди всех тестов превышает 18%. Это означает, что каждый пятый человек может быть переносчиком инфекции", - заявил Юллар Ланно.

Кроме того, он отметил, что наблюдается нехватка вакцин.

"В Департаменте здоровья запасы вакцины равны нулю", - сказал Юллар Ланно. По его словам, вакцина AstraZeneca на складе закончилась, вакцины Pfizer осталось около 1%, а вакцины Moderna осталось всего несколько тыс. доз.

Также отмечается, что растет число людей в интенсивной терапии, больницы находятся на пределе. В больничной сети планируют создать новые места для больных коронавирусом, в общей сложности будет 926 мест, предназначенных только для пациентов с COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в Эстонии зарегистрировано 62 830 случаев заражения коронавирусом, 575 - летальных исходов.-0-